Главная Хоккей Новости

Форвард «Трактора» — о камбэке с 0:3 с «Сочи»: наверное, это можно назвать традицией

Комментарии

Нападающий «Трактора» Михаил Рольгизер прокомментировал волевую победу над «Сочи» (5:4) на Кубке губернатора Челябинской области. В ходе первого периода челябинцы уступали со счётом 0:3.

Кубок губернатора Челябинской области
26 августа 2025, вторник. 17:00 МСК
Трактор
Челябинск
Окончен
5 : 4
ХК Сочи
Сочи
0:1 Хафизов (Мачулин, Тянулин) – 08:03 (5x4)     0:2 Гуськов (Мачулин, Яремчук) – 13:43 (5x5)     0:3 Боден (Тянулин, Попов) – 15:36 (5x4)     1:3 Кадейкин – 16:16 (5x5)     2:3 Светлаков (Коршков, Дер-Аргучинцев) – 19:34 (5x4)     2:4 Биттен (Боден, Хёфенмайер) – 21:06 (5x5)     3:4 Горбунов (Коршков, Дэй) – 32:25 (5x5)     4:4 Гросс (Рыков, Коромыслов) – 38:10 (5x5)     5:4 Дер-Аргучинцев (Глотов, Светлаков) – 58:35 (5x5)    

— Матч начался для команды крайне тяжело — со счёта 0:3. Просто не пошло?
— Неважно, как начинается игра, главное — чем она заканчивается. Мы выиграли, и итоговый счёт на табло в нашу пользу.

— «Трактор» был королём камбэков в прошлом сезоне. Получается, традиции продолжаются?
— Наверное, это и можно назвать традицией, но, скорее, речь о характере команды. В трудные моменты мы не прекращаем играть, находим в себе силы, цепляемся за каждый эпизод и возвращаемся в матч.

— Хватает ли сейчас у команды сил на все 60 минут или всё-таки ещё идёт набор кондиций?
— Сейчас предсезонка, и все команды работают под серьёзными нагрузками. Конечно, местами тяжело, иногда приходится играть смены покороче. Но это нормальный процесс — ищем свою игру и набираем форму.

— Моментами уже виден примерный рисунок. Считаешь ли, что команда прибавила за эти дни?
— С каждым днём мы становимся лучше. Каждая тренировка, каждая минута, будь то зал или лёд, помогает нам сыгрываться. Даже по ходу матча видно, что тренерский штаб пробует новые сочетания в звеньях и парах. Определённые пары защитников к определённым нападающим. Постепенно «химия» налаживается, — сказал Рольгизер «Чемпионату».

