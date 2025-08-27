Форвард «Трактора» — о камбэке с 0:3 с «Сочи»: наверное, это можно назвать традицией

Нападающий «Трактора» Михаил Рольгизер прокомментировал волевую победу над «Сочи» (5:4) на Кубке губернатора Челябинской области. В ходе первого периода челябинцы уступали со счётом 0:3.

— Матч начался для команды крайне тяжело — со счёта 0:3. Просто не пошло?

— Неважно, как начинается игра, главное — чем она заканчивается. Мы выиграли, и итоговый счёт на табло в нашу пользу.

— «Трактор» был королём камбэков в прошлом сезоне. Получается, традиции продолжаются?

— Наверное, это и можно назвать традицией, но, скорее, речь о характере команды. В трудные моменты мы не прекращаем играть, находим в себе силы, цепляемся за каждый эпизод и возвращаемся в матч.

— Хватает ли сейчас у команды сил на все 60 минут или всё-таки ещё идёт набор кондиций?

— Сейчас предсезонка, и все команды работают под серьёзными нагрузками. Конечно, местами тяжело, иногда приходится играть смены покороче. Но это нормальный процесс — ищем свою игру и набираем форму.

— Моментами уже виден примерный рисунок. Считаешь ли, что команда прибавила за эти дни?

— С каждым днём мы становимся лучше. Каждая тренировка, каждая минута, будь то зал или лёд, помогает нам сыгрываться. Даже по ходу матча видно, что тренерский штаб пробует новые сочетания в звеньях и парах. Определённые пары защитников к определённым нападающим. Постепенно «химия» налаживается, — сказал Рольгизер «Чемпионату».