Григоренко — об адаптации в «Тракторе»: нужно время, чтобы всё понять

Нападающий «Трактора» Михаил Григоренко рассказал об адаптации в составе челябинской команды. Форвард перешёл в клуб из СКА в межсезонье.

– Что самое трудное в адаптации, в хоккейном плане и бытовом?

– В бытовом всё в принципе здорово.

– Цены приятные в Челябинске?

– Да, можно так сказать. Хорошие люди здесь живут, прекрасная организация, дружный коллектив. В этом плане адаптация, можно сказать, прошла. Но система – новая. Иной раз катаешься, задумываешься. Нужно время, чтобы всё понять. На собраниях всё четко, понятно. Чтобы всё это перенести на лёд, потребуется немножко времени. Стараемся, работаем. Надеемся, что будем готовы к началу сезона.

– Кто тебя взял под крыло в «Тракторе»?

– С Андрюхой Светлаковым общаемся каждый день. Мы с ним в ЦСКА дружили всегда.

– Живёшь недалеко от арены? Какие были критерии отбора жилья?

– Чтобы достаточно спален было. Семья будут приезжать. Взял очень неплохой дом за недорогую сумму, минут 15 от арены, – цитирует Григоренко Metaratings.

31-летний Григоренко в прошедшем сезоне провёл 71 матч за СКА (с учётом плей-офф), в которых забросил 21 шайбу и отдал 28 результативных передач, набрав 49 очков.