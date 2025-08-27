Скидки
«Пришлось изменить своё привычное питание». Менелл высказался о работе с Ларионовым

Защитник СКА Бреннан Менелл высказался о работе с главным тренером Игорем Ларионовым. На предсезонном турнире имени Николая Пучкова защитник забросил шайбу в матче с «Ак Барсом» (2:3 ОТ).

Турнир имени Николая Пучкова . Турнир имени Пучкова
25 августа 2025, понедельник. 18:00 МСК
СКА
Санкт-Петербург
Окончен
2 : 3
ОТ
Ак Барс
Казань
0:1 Бровкин (Сафонов, Терехов) – 01:18 (5x5)     1:1 Хайруллин (Воробьёв, Мёрфи) – 28:18 (5x4)     1:2 Сафонов (Лямкин, Пустозёров) – 56:29 (5x4)     2:2 Менелл (Короткий) – 59:22 (6x5)     2:3 Бровкин (Фисенко, Фальковский) – 62:52 (3x3)    

– На предсезонном турнире Пучкова вы забросили первую шайбу за СКА. Какие эмоции испытали?
– Это было круто. Я очень счастлив быть в Санкт-Петербурге и играть за СКА. В целом мне нравится работать под руководством Ларионова, который ежедневно помогает нашей команде становиться лучше. Хорошо, что я смог забросить в матче с «Ак Барсом» и перевести игру в овертайм.

– Говоря про Ларионова, как оцените его работу в качестве главного тренера?
– Ларионов отличается от всех тренеров, с которыми я когда-либо работал. Он очень умный специалист, мне нравится разговаривать с ним и слушать его истории. Я доверяю всему, что Ларионов делает и говорит. Мы прислушиваемся к его требованиям и пытаемся полноценно вникнуть в его систему к старту сезона.

– У Ларионова есть необычные требования. Например, тренер запрещает игрокам сахар и мучное. Насколько тяжело было привыкнуть к такой диете?
– Были небольшие проблемы, мне пришлось изменить своё привычное питание. Могу сказать, что стал чувствовать себя гораздо лучше. Я думаю, что в будущем такая диета хорошо скажется на команде. В сезоне мы продолжим усердно работать и придерживаться этого питания, и, надеюсь, всё будет хорошо, – цитирует Менелла Metaratings.

