Защитник СКА Мёрфи: мы хотим выиграть чемпионат, и это наша главная задача на новый сезон

Защитник СКА Мёрфи: мы хотим выиграть чемпионат, и это наша главная задача на новый сезон
Комментарии

Защитник СКА Тревор Мёрфи высказался о задаче петербургского клуба завоевать Кубок Гагарина и заявил, что философия игры главного тренера Игоря Ларионова подходит хоккеистам команды.

«Подготовка к сезону проходит хорошо. Приятно приступить к игровому процессу, и так можно лучше привыкнуть к новым партнёрам. Мы хотим выиграть чемпионат, и это наша главная задача на новый сезон.

Опыт Ларионова как игрока помогает в тренерской работе. Философия Ларионова хорошо подходит игрокам СКА. В команде много новых хоккеистов, включая меня. Нужно привыкать к движению шайбы, и мы сейчас пытаемся друг другу помочь адаптироваться под новый стиль и сыграться вместе», – цитирует Мёрфи Metaratings.

