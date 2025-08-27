СКА объявил об уходе защитника Ильи Карпухина

ХК СКА сообщил, что защитник Илья Карпухин покинул петербургский клуб. По информации «Чемпионата», 27-летний игрок обороны продолжит карьеру в «Ак Барсе».

Сезон-2024/2025 26-летний игрок обороны начинал в «Тракторе», но 27 декабря был обменян в СКА на Василия Глотова. За петербургский клуб он провёл 29 матчей в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги, отметившись 9 (5+4) очками. В плей-офф на счету Карпухина шесть игр и два очка — один гол и одна передача.

Всего за карьеру в Континентальной хоккейной лиге Карпухин сыграл 416 встреч, в которых забросил 28 шайб и отдал 69 результативных передач с показателем полезности «+29».