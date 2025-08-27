Кравец — о составе «Барыса»: будут играть только те, кто выполняет работу

Главный тренер «Барыса» Михаил Кравец высказался о результате предсезонной игры с «Магниткой» (1:2) на мемориале имени Ивана Ромазана и заявил, что хочет от игроков команды полной самоотдачи.

«В первую очередь, сейчас смотрю на то, чтобы люди были небезразличны. Чтобы команда отдавалась игре, ребята бились друг за друга и выполняли задание. Чтобы не было пассажиров и все старались изо всех сил.

Отсутствие полного состава? Если бы команда была полная, это совершенно другое. Сейчас мы тренируем одних, а играть, скорее всего, будут другие. Из этих двух составов собираем одну команду. Парни из Казахстана получали шанс и в прошлом году, и в этом. Надо убирать состояние, что мы всё равно местные, поэтому будем играть. Будут играть только те, кто выполняет работу», – цитирует Кравца пресс-служба КХЛ.