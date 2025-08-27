Кравец — о составе «Барыса»: будут играть только те, кто выполняет работу

Главный тренер «Барыса» Михаил Кравец высказался о результате предсезонной игры с «Магниткой» (1:2) на мемориале имени Ивана Ромазана и заявил, что хочет от игроков команды полной самоотдачи.
«В первую очередь, сейчас смотрю на то, чтобы люди были небезразличны. Чтобы команда отдавалась игре, ребята бились друг за друга и выполняли задание. Чтобы не было пассажиров и все старались изо всех сил.
Отсутствие полного состава? Если бы команда была полная, это совершенно другое. Сейчас мы тренируем одних, а играть, скорее всего, будут другие. Из этих двух составов собираем одну команду. Парни из Казахстана получали шанс и в прошлом году, и в этом. Надо убирать состояние, что мы всё равно местные, поэтому будем играть. Будут играть только те, кто выполняет работу», – цитирует Кравца пресс-служба КХЛ.
- 27 августа 2025
-
12:00
-
11:45
-
11:39
-
11:33
-
11:27
-
11:25
-
11:21
-
11:18
-
11:00
-
10:45
-
10:30
-
10:15
-
10:03
-
10:00
-
09:40
-
09:30
-
09:10
-
08:55
-
08:40
-
08:30
-
08:25
-
08:10
-
07:50
- 26 августа 2025
-
23:55
-
23:45
-
23:35
-
23:15
-
23:00
-
22:45
-
22:30
-
22:10
-
21:50
-
21:40
-
21:31
-
21:25