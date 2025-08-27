«Это получалось у соперника, но не у нас». Гру — о поражении в финале с «Локомотивом»

Главный тренер «Трактора» Бенуа Гру рассказал о своих мыслях после проигранного финала Кубка Гагарина с ярославским «Локомотивом» (1-4) в прошлом сезоне КХЛ.

«Это был второй подряд финал для «Локомотива», они знали, что ждать, у нас была отличная первая игра. Во втором матче соперник получил искру, мы потеряли Светлакова и Робинсона. Третий матч был очень сложным, в четвёртом, думаю мы нашли способ играть против «Локомотива», но не смогли сделать разницу. Нужен важный гол, важный сейв, хороший момент игры в защите. Это получалось у соперника, но не у нас.

Мы многому научились, играя против топовых хоккеистов. Это был дебют Шабанова и Кравцова в финале, наших лучших бомбардиров. Теперь мысли о том, как сложить новую команду, у нас десяток новичков. Летом мы потеряли важных игроков. Я говорил с Робинсоном, не уверен, что он будет играть. Шабанов, Кравцов, Фукале, Кэмпфер, Блажиевский, многие другие – всё это костяк нашей команды. Мы пытаемся перестроить этот костяк, встроить новичков в новую систему. Мы начинаем сезон позже, потому что закончили его позже. Тренировочный лагерь проходит хорошо, я ожидал, что третья неделя будет самой трудной. Мы в процессе пересборки состава, мне нравится настрой наших ребят», — передаёт слова Гру корреспондент «Чемпионата» Родион Власов.