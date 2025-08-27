Бенуа Гру высказался о приходе в «Трактор» канадского нападающего Джоша Ливо

Главный тренер «Трактора» Бенуа Гру высказался о приходе в команду канадского нападающего Джоша Ливо. Форвард в межсезонье перебрался из уфимского «Салавата Юлаева».

«Я игроков не подписываю, это прерогатива генменеджера. Думаю, Ливо был лучшим игроком в КХЛ в прошлом году, его переход – это отличный шаг», — передаёт слова Гру корреспондент «Чемпионата» Родион Власов.

Ливо был признан самым ценным игроком прошлого регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги. 32-летний канадский форвард установил рекорд КХЛ по голам за регулярку (49 шайб) и стал вторым игроком в истории «Салавата Юлаева», набравшим 80 очков за сезон. Из уфимского клуба 32-летний Ливо ушёл 13 августа по обоюдному согласию.