Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

В «Тракторе» рассказали, мог ли Евгений Дадонов перейти в челябинский клуб в межсезонье

В «Тракторе» рассказали, мог ли Евгений Дадонов перейти в челябинский клуб в межсезонье
Комментарии

Генеральный менеджер «Трактора» Алексей Волков высказался о возможном подписании контракта с нападающим Евгением Дадоновым. В межсезонье воспитанник челябинского хоккея перешёл из «Даллас Старз» в «Нью-Джерси Дэвилз».

«До условий дело не дошло. Летом Евгений взял неделю на подумать, у него был успешный сезон. Мы не сомневались, что он получит контракт летом в НХЛ. Он появился с ответом, поблагодарил за интерес, он договорился с «Нью-Джерси». Теоретические обсуждения были», — передаёт слова Волкова корреспондент «Чемпионата» Родион Власов.

Дадонов набрал 361 (163+198) очко в карьере НХЛ в 617 матчах регулярного сезона, играя за «Флориду», «Оттаву», «Вегас», «Монреаль» и «Даллас».

Материалы по теме
Дадонов — о жизни в Северной Америке: хочу, чтобы мои дети знали русский язык
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android