Генменеджер «Трактора»: понимаем, что потребуется усиление линии обороны по ходу сезона

Генеральный менджер «Трактора» Алексей Волков заявил, что до старта сезона клуб не планирует новых подписаний.

«Начнём сезон нынешним составом, обсудим с тренерами подписание Фёдора Крощинского, который играет на просмотровом контракте. У нас есть под потолком место для хорошего игрока для третьих-четвёртых звеньев. Мы понимаем, что нам потребуется усиление линии обороны по ходу сезона. Будем изучать разные варианты. Летом же сосредоточились на подписании игроков атаки, нам надо было заменить ушедших из команды Шабанова и Кравцова», — передаёт слова Волкова корреспондент «Чемпионата» Родион Власов.