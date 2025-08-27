Скидки
Хоккей

Бенуа Гру оценил вратарскую бригаду «Трактора» на сезон-2025/2026 КХЛ

Бенуа Гру оценил вратарскую бригаду «Трактора» на сезон-2025/2026 КХЛ
Комментарии

Главный тренер «Трактора» Бенуа Гру высказался об игре вратарей челябинской команды — Криса Дриджера и Сергея Мыльникова. Оба провели по одному предсезонному матчу на домашнем турнире в Челябинске.

«В игре против «Сочи» Крис провёл первый матч за полгода, он был чуть «заржавевшим», но становился лучше по ходу матча. Он опытный хоккеист, выходит на пик. Уверен, что его уровень будет только расти. Летом я говорил Мыльникову, что ему пора показывать себя как вратарю, который имеет право быть №1. Будет прекрасно, если у нас будет два хороших сильных вратаря, а не явное деление на основного и бэкапа. Он голоден до побед», — передаёт слова Гру корреспондент «Чемпионата» Родион Власов.

