Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Гру высказался об уходе из «Трактора» нападающих Кравцова и Шабанова

Гру высказался об уходе из «Трактора» нападающих Кравцова и Шабанова
Комментарии

Главный тренер «Трактора» Бенуа Гру высказался об уходе из команды в межсезонье двух лидеров — нападающих Виталия Кравцова и Максима Шабанова. Оба хоккеиста пополнили клубы НХЛ.

«В переговорах я не участвовал, это не моя работа. Советов [об отъезде в Америку] не давал, но мы обсуждали его подготовку к сезону НХЛ, как и с Шабановым. Оба игрока отлично показали себя в «Тракторе», будет хорошо для клуба, если они оба покажут себя в НХЛ», — передаёт слова Гру корреспондент «Чемпионата» Родион Власов.

Кравцов подписал двухстороннее соглашение с «Ванкувер Кэнакс» на один год. В начале июля Шабанов подписал соглашение с «Нью-Йорк Айлендерс» сроком на год.

Материалы по теме
«Четыре команды НХЛ давали максимальный контракт». Шабанов — о переходе в «Айлендерс»
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android