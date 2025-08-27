Гру высказался об уходе из «Трактора» нападающих Кравцова и Шабанова

Главный тренер «Трактора» Бенуа Гру высказался об уходе из команды в межсезонье двух лидеров — нападающих Виталия Кравцова и Максима Шабанова. Оба хоккеиста пополнили клубы НХЛ.

«В переговорах я не участвовал, это не моя работа. Советов [об отъезде в Америку] не давал, но мы обсуждали его подготовку к сезону НХЛ, как и с Шабановым. Оба игрока отлично показали себя в «Тракторе», будет хорошо для клуба, если они оба покажут себя в НХЛ», — передаёт слова Гру корреспондент «Чемпионата» Родион Власов.

Кравцов подписал двухстороннее соглашение с «Ванкувер Кэнакс» на один год. В начале июля Шабанов подписал соглашение с «Нью-Йорк Айлендерс» сроком на год.