Прохоркин: потолок зарплат в КХЛ — хорошая вещь, но он должен расти, ведь жизнь дорожает

Нападающий «Авангарда» Николай Прохоркин поделился мнением о потолке зарплат в КХЛ, который на данный момент составляет 900 млн рублей – он не менялся с 2020 года. Президент лиги Алексей Морозов ранее сообщил, что к сезону‑2027/2028 потолок вырастет до 1 млрд рублей.

«Расторжение контрактов и переподписание – это процессы, которые нужно регулировать. Я не могу судить, потому что этим занимаются многие люди, и все это обсуждают. Но сам по себе потолок зарплат – это хорошая вещь, он сдерживает аппетиты клубов. При этом он должен постепенно расти, ведь жизнь дорожает.

Сейчас понятно, что время непростое. Многие корпорации, спонсирующие команды, не получают большой прибыли, чтобы поднимать потолок. Возможно, на период текущей ситуации в стране его стоит придерживать. Но в будущем, для развития лиги, он должен расти, – цитирует Прохоркина «ВсеПроСпорт».