В клубе МХЛ «Сахалинские Акулы» лучшему игроку матча будет вручаться настоящий зуб акулы

В клубе МХЛ «Сахалинские Акулы» лучшему игроку матча будет вручаться настоящий зуб акулы
Хоккейный клуб «Сахалинские Акулы» объявил о новом переходящем трофее лучшему игроку победного матча. С сезона-2025/2026 лучшему игроку матча будет вручаться настоящий «Зуб Акулы». Этот уникальный трофей станет символом мастерства и упорства на льду.

Видео доступно на странице «Сахалинских Акул» в социальной сети «ВКонтакте».

«Сахалинские Акулы» выступают в чемпионате Молодёжной хоккейной лиги с 2014 года. В первый год своего существования клуб столкнулся с трудностями, связанными с реформами в МХЛ. По новому регламенту в первенстве МХЛ могли принимать участие только клубы, аффилированные с клубами КХЛ, а «Акулы» были самостоятельным клубом, не входящим в систему КХЛ. В сезоне-2017/2018 годов команда снялась с розыгрыша МХЛ. Но уже в сезоне-2019/2020 вернулась вновь.

