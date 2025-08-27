Скидки
Главная Хоккей Новости

В допинг-пробе гендиректора ХК «Сочи» Григоренко нашли шесть запрещённых веществ

В допинг-пробе гендиректора ХК «Сочи» Игоря Григоренко нашли шесть запрещённых веществ, сообщает ИИХФ. Положительная проба Григоренко датируется 2015 годом, ещё во время его карьеры как спортсмена. Международная федерация хоккея отстранила Григоренко от любой хоккейной деятельности на четыре года.

«Расследование, проведённое Всемирным антидопинговым агентством (WADA), выявило доказательства, указывающие на наличие в предоставленном образце следующих запрещённых веществ: метенолона, оксандролона, тренболона, мельдония, катина и псевдоэфедрина. Эти вещества включены в запрещённый список WADA в категории «анаболические агенты и стимуляторы», — говорится в сообщении на официальном сайте ИИХФ.

Ранее президент КХЛ Алексей Морозов заявил, что Григоренко подаст апелляцию на решение о своей дисквалификации.

