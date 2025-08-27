«Реально?» Сергей Фёдоров вспомнил разговор о создании русской пятёрки в «Детройте»

Трёхкратный обладатель Кубка Стэнли и член Зала хоккейной славы Сергей Фёдоров вспомнил свой разговор с генеральным менеджером «Детройт Ред Уингз» Кеном Холландом о создании русской пятёрки в американском клубе.

«Точно Кен Холланд в том временном отрезке был главным менеджером, он со мной точно советовался. Он спрашивал меня про тебя (обращается к Игорю Ларионову. — Прим. «Чемпионата»), про Вячеслава Александровича [Фетисова]. Я говорю: «Реально?» (Смеётся). «Да, конечно». Про Володьку Малахова спрашивал, про Сашку Могильного. В какие-то отрезки, ещё до вашего прихода со Славой. Я однозначно сказал, что если это реально, то да.

Он даже деталей не стал спрашивать, видимо, мою энергию, энтузиазм [увидел]. Я тоже не мог поверить. Про ваш возраст мы уже не говорили. Я спать не мог после этого разговора. Думал, может быть, какие-то планы. Планы в НХЛ не всегда воплощаются в реальность. Но случилось так, как случилось», — сказал Фёдоров в подкасте «Пари с Ларионовым» на «Кинопоиске».