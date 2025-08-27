Скидки
Сергей Фёдоров ответил, чего не хватило «Детройту» в серии с «Колорадо» в 1996 году

Сергей Фёдоров ответил, чего не хватило «Детройту» в серии с «Колорадо» в 1996 году
Трёхкратный обладатель Кубка Стэнли и член Зала хоккейной славы Сергей Фёдоров заявил, что для успешного выступления в плей-офф 1996 года «Детройт Ред Уингз» не хватило качественных защитников и игры в обороне. «Красные крылья» в финале Западной конференции уступили будущему чемпиону «Колорадо Эвеланш».

«По ходу сезона, если мы говорим о 62 победах, мы вообще, по-моему, никого не замечали. Но плей-офф, как мы знаем, другая тема. Я думаю, не столько в нас была причина, хотя все шишки на нас посыпались, мне кажется, у нас не было как обычно начинается: вратарь, потом защитники и так далее. В атаке-то мы играли дай бог каждому. Вот со стороны прошедших лет, мне кажется, нам не хватало именно защитников, которые могли в обороне сыграть. Не было баланса? Мне кажется, да. У нас было всё заточено под атаку. Так можно играть, но не в плей-офф», — сказал Фёдоров в подкасте «Пари с Ларионовым» на «Кинопоиске».

