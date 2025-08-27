Сергей Фёдоров оценил значение «русского ужина» для сплочения «Детройта»

Трёхкратный обладатель Кубка Стэнли и член Зала хоккейной славы Сергей Фёдоров рассказал, как российские хоккеисты «Детройт Ред Уингз» в 1990-х годах вливались в коллектив при помощи командных ужинов.

«Считаю, что это имело ключевое значение, потому что russian five выбились в лидеры. То, что мы собрали команду, показали реально русский доброжелательный стол и атмосферу, для них необычная тема с живой музыкой и так далее. Про выпивку уже не говорю, это была тоже часть программы, своеобразная. Так как мы попросили команду собраться, провели отличное время. Я считаю, что это был ключевой момент, что мы не отгородились от команды, хотя про нас говорили сутками напролёт. Это я сейчас понимаю, тогда не совсем это понимал. Пацаны поняли, что мы часть команды, а не обособленная группа людей, которая только на льду», — сказал Фёдоров в подкасте «Пари с Ларионовым» на «Кинопоиске».