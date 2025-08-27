«Адмирал» заключил контракт с нападающим Остапом Сафиным. Как сообщает пресс-служба дальневосточного клуба, соглашение с 26-летним форвардом рассчитано на один сезон и носит односторонний характер.

Сафин перешёл в «Трактор» по ходу прошлого сезона из тольяттинской «Лады». Он провёл в составе челябинцев 32 игры, в которых отметился четырьмя заброшенными шайбами и одной результативной передачей. В обшей сложности в минувшем сезоне Остап провёл 40 встреч в регулярном чемпионате за обе команды, где отметился семью заброшенными шайбами и 11 результативными передачами. В плей-офф на счету хоккеиста 17 игр и два гола.