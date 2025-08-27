Скидки
«Мы не заслужили этого, ну никак». Фёдоров вспомнил обстоятельства аварии в Детройте

Аудио-версия:
Трёхкратный обладатель Кубка Стэнли и член Зала хоккейной славы Сергей Фёдоров вспомнил автомобильную аварию 1997 года в Детройте, в результате которой тяжёлые травмы головы получил защитник Владимир Константинов, который оказался прикован к инвалидному креслу.

«Начну с того, что фильм про русскую пятёрку так и не досмотрел, потому что там есть часть именно про это. У меня сейчас мурашки идут, когда вспоминаю всё это. Я не досмотрел фильм. Сейчас всё это, конечно, очень странно, что это случилось с нашими ребятами. Все эти водители непонятные и так далее. Это был наш праздник, они должны заниматься своим делом. Нам не повезло, конечно.

Я узнал, [когда] с Дуги Брауном ехал домой с гольф-корта, закончив эти 18 лунок, пару пива. Я не поверил вначале. По пути домой спрашивал раз 100: «Ты уверен, точно знаешь?» «Да-да, поехали». Потом я узнал, что у меня дома у родителей стоят две машины полицейских из штата Мичиган. Я приехал, потому что по радио обо мне говорили, что я был в той машине. Приехал домой, успокоил родителей. Слава богу, они тогда по-английски не особо понимали и говорили. Отпустили машины и поехали в госпиталь. С этого всё началось, мир просто перевернулся. Я мимо дерева ещё ездил потом много-много лет. На пути в госпиталь увидел этот развороченный лимузин со свернувшейся мордой. Мы с Дуги переглянулись и поняли, что всё серьёзно. Дальше не могу об этом говорить, до сих пор за душу берёт. Мы не заслужили этого, ну никак. Жизнь распорядилась по-другому», — сказал Фёдоров в подкасте «Пари с Ларионовым» на «Кинопоиске».

Комментарии
Новости. Хоккей
