«Мозги бежали, а тело стояло». Сергей Фёдоров — о сезоне после двух Кубков Стэнли

Трёхкратный обладатель Кубка Стэнли и член Зала хоккейной славы Сергей Фёдоров рассказал, как был физически истощён после выигрыша двух подряд Кубков Стэнли и поражения в финале Западной конференции в конце 1990-х годов.

«Помню один момент, когда мы третий [Кубок Стэнли] не выиграли подряд. Когда у меня мозги бежали, а тело стояло. Я реально физически ощутил это. Я понял, что здесь физиология. Из 12 месяцев девять подряд играть три года. Это был сумасшедший ритм и график. Физически это почувствовал, мне ощущения до сих пор понятны. Мозги свежие, а тело вообще никак», — сказал Фёдоров в подкасте «Пари с Ларионовым» на «Кинопоиске».