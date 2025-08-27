Дебютный гол Веккионе помог «Барысу» обыграть «Салават Юлаев» на турнире в Магнитогорске

В Магнитогорске на стадионе «Арена-Металлург» прошёл матч предсезонного турнира «Мемориал имени Ивана Ромазана», в котором встречались астанинский «Барыс» и уфимский «Салават Юлаев». Победу со счётом 4:3 одержал «Барыс» в овертайме.
На 11-й минуте матча счёт открыл нападающий «Салавата Юлаева» Прохор Корбит, которому ассистировали Александр Хмелевски и Илья Федотов. Менее чем через минуту «Барыс» сравнял счёт — дебютным голом за клуб отметился новичок Майк Веккионе. Во втором периоде на дубль форварда «Барыса» Алихана Асетова уфимский клуб ответил голом Данила Алалыкина. На 51-й минуте голом в большинстве счёт сравнял Александр Хмелевски. В дополнительное время победу одержал «Барыс» благодаря сольному проходу Динмухамеда Кайыржана.
В следующем матче на турнире «Барыс» сыграет с «Металлургом», а «Салават Юлаев» — с клубом ВХЛ «Магниткой». Обе игры пройдут 29 августа.
- 27 августа 2025
