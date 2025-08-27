Скидки
Барыс — Салават Юлаев, результат матча 27 августа 2025, счёт 4:3 ОТ, Мемориал имени Ивана Ромазана

Дебютный гол Веккионе помог «Барысу» обыграть «Салават Юлаев» на турнире в Магнитогорске
Аудио-версия:
Комментарии

В Магнитогорске на стадионе «Арена-Металлург» прошёл матч предсезонного турнира «Мемориал имени Ивана Ромазана», в котором встречались астанинский «Барыс» и уфимский «Салават Юлаев». Победу со счётом 4:3 одержал «Барыс» в овертайме.

Мемориал имени Ивана Ромазана . Мемориал Ромазана
27 августа 2025, среда. 13:00 МСК
Барыс
Астана
Окончен
4 : 3
ОТ
Салават Юлаев
Уфа
0:1 Корбит (Хмелевски, Федотов) – 10:46 (5x4)     1:1 Веккионе (Оразов) – 11:20 (5x5)     2:1 Асетов (Шайхмедденов) – 21:37 (5x5)     3:1 Асетов (Шайхмедденов, Бекетаев) – 31:20 (5x5)     3:2 Алалыкин (Родевальд, Пименов) – 34:05 (5x4)     3:3 Хмелевски (Кузнецов, Стюарт) – 50:01 (5x4)     4:3 Кайыржан – 60:46 (3x3)    

На 11-й минуте матча счёт открыл нападающий «Салавата Юлаева» Прохор Корбит, которому ассистировали Александр Хмелевски и Илья Федотов. Менее чем через минуту «Барыс» сравнял счёт — дебютным голом за клуб отметился новичок Майк Веккионе. Во втором периоде на дубль форварда «Барыса» Алихана Асетова уфимский клуб ответил голом Данила Алалыкина. На 51-й минуте голом в большинстве счёт сравнял Александр Хмелевски. В дополнительное время победу одержал «Барыс» благодаря сольному проходу Динмухамеда Кайыржана.

В следующем матче на турнире «Барыс» сыграет с «Металлургом», а «Салават Юлаев» — с клубом ВХЛ «Магниткой». Обе игры пройдут 29 августа.

Комментарии
