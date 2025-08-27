Скидки
«Такого никогда не было». В «Динамо» рассказали о здоровье форварда Артёма Михеева

Генеральный директор московского «Динамо» Сергей Сушко высказался о ситуации с нападающим Артёмом Михеевым, который может пропустить предстоящий сезон из-за проблем со здоровьем.

«Я уже говорил про это и ещё раз повторю. В ситуации с Артёмом Михеевым существует медицинская тайна, врачебная этика. Нам очень жаль, что так получилось. Такого никогда не было. Мы надеемся, что с ним всё будет хорошо, и всё для этого делаем», — передаёт слова Сушко корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.

В минувшем сезоне 30-летний Михеев в общей сложности сыграл 80 матчей, в которых записал на свой счёт 13 шайб и девять результативных передач.

Комментарии
