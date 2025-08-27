Скидки
Хоккей

Нападающий Адам Ружичка прибыл в расположение «Спартака»

Нападающий Адам Ружичка прибыл в расположение «Спартака»


Спортивный директор «Спартака» Роман Беляев заявил, что нападающий Адам Ружичка прибыл в расположение клуба и провёл первую тренировку с командой. В межсезонье с форвардом был продлён контракт.

«Адам сегодня провёл первую тренировку с командой. Пока работает с неиграющим составом. Возможно, он и сыграет в конце турнира, но у нас остаётся ещё 10 дней до начала сезона. Уверен, что он наберёт форму», — передаёт слова Беляева корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.

В прошлом сезоне форвард зарабатывал 45 млн рублей, при этом став лучшим снайпером красно-белых в регулярном чемпионате и плей-офф. 26-летний словак набрал 45 (26+19) очков в 65 матчах регулярного чемпионата и 12 (7+5) очков в 12 играх плей-офф.

