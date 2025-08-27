Скидки
Директор «Спартака» сообщил, что Холлоуэлл покинул «Локомотив» и останется в КХЛ

Директор «Спартака» сообщил, что Холлоуэлл покинул «Локомотив» и останется в КХЛ
Спортивный директор «Спартака» Роман Беляев сообщил, что защитник Мак Холлоуэлл покинул «Локомотив» и подписал новый контракт с одним из клубов Континентальной хоккейной лиги. Контракт между ярославским клубом и канадским защитником был заключён в июне. Беляева спросили, будет ли «Спартак» бороться за Холлоуэлла.

«По моей информации, Холлоуэлл уже в другой команде», — передаёт слова Беляева корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.

Практически всю карьеру игрок обороны провёл в Американской хоккейной лиге, выступая за фарм-клуб «Торонто Мэйпл Лифс». На его счету в АХЛ 244 встречи, в которых Холлоуэлл набрал 136 (14+122) очков. В Национальной хоккейной лиге Мак провёл шесть матчей за «Лифс», отдав две передачи.

Последние два сезона защитник играл в АХЛ за фармы «Нью-Йорк Рейнджерс» и «Питтсбург Пингвинз».

