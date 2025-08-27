СКА — «Автомобилист»: онлайн-трансляция матча турнира имени Пучкова начнётся в 19:00 мск

Сегодня, 27 августа, в Санкт-Петербурге на стадионе «Ледовый дворец» пройдёт заключительный матч предсезонного турнира имени Николая Пучкова между СКА и екатеринбургским «Автомобилистом». Встреча начнётся в 19:00 по московскому времени. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

27 августа 2025, среда. 19:00 МСК СКА Санкт-Петербург Не начался Автомобилист Екатеринбург

Кроме СКА и «Автомобилиста», в турнире принимал участие казанский «Ак Барс». В прошлом сезоне победителем традиционного предсезонного турнира имени Николая Пучкова стал СКА.

В первом матче на турнире СКА проиграл «Ак Барсу» в дополнительное время со счётом 2:3. «Автомобилист» разгромил «Ак Барс» со счётом 6:1.