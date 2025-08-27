Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

«Прихожу в команду, а нам надо выиграть 12 игр из 13». Фёдоров — о времени в «Вашингтоне»

«Прихожу в команду, а нам надо выиграть 12 игр из 13». Фёдоров — о времени в «Вашингтоне»
Аудио-версия:
Комментарии

Трёхкратный обладатель Кубка Стэнли и член Зала хоккейной славы Сергей Фёдоров высказался об этапе своей карьеры в «Вашингтон Кэпиталз» в 2008 году.

«Я прихожу в команду, а нам надо выиграть 12 игр из 13 (улыбается). Мы это делаем. Я среди русских ребят говорю: «Просто давайте одну игру выиграем, посмотрим, как будет дальше». Для всех это была невыполнимая тема. Со своими ребятами мы на ужины ходили, ещё куда-то, знакомились — было весело. Саша [Овечкин] с Сёмой [Сёминым] шутки там — мы с Витей [Козловым] их успокаивали. Клички пошли. В плане подготовки к играм — говорю: «Есть такая задача, давайте хоть подумаем, как её сделать». Мы всё отрезали — от игры к игре идём, стараемся играть на высоких скоростях. У Сани был хороший контакт с тренером Брюсом Будро. Как-то он старался, чтобы мы с русскими играли: я с Сёмой или Сашкой, в зависимости от соперника. И что-то мы 5-7 выиграли, взяли Мэтта Кука. Не провокатор, но который может на грани сыграть. Ещё кого-то взяли, смотрим, уже 11 выиграли из 13, что-то такое. Потом в плей-офф попадаем, делаем этот результат.

У меня такая мысль была: я в плей-офф вхожу как лидер команды, а в плей-офф не играю. Время падает, в большинстве я не играю. Та же история — мой последний контракт, последний год», — сказал Фёдоров в подкасте «Пари с Ларионовым» на «Кинопоиске».

Материалы по теме
«Мозги бежали, а тело стояло». Сергей Фёдоров — о сезоне после двух Кубков Стэнли
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android