«Прихожу в команду, а нам надо выиграть 12 игр из 13». Фёдоров — о времени в «Вашингтоне»

Трёхкратный обладатель Кубка Стэнли и член Зала хоккейной славы Сергей Фёдоров высказался об этапе своей карьеры в «Вашингтон Кэпиталз» в 2008 году.

«Я прихожу в команду, а нам надо выиграть 12 игр из 13 (улыбается). Мы это делаем. Я среди русских ребят говорю: «Просто давайте одну игру выиграем, посмотрим, как будет дальше». Для всех это была невыполнимая тема. Со своими ребятами мы на ужины ходили, ещё куда-то, знакомились — было весело. Саша [Овечкин] с Сёмой [Сёминым] шутки там — мы с Витей [Козловым] их успокаивали. Клички пошли. В плане подготовки к играм — говорю: «Есть такая задача, давайте хоть подумаем, как её сделать». Мы всё отрезали — от игры к игре идём, стараемся играть на высоких скоростях. У Сани был хороший контакт с тренером Брюсом Будро. Как-то он старался, чтобы мы с русскими играли: я с Сёмой или Сашкой, в зависимости от соперника. И что-то мы 5-7 выиграли, взяли Мэтта Кука. Не провокатор, но который может на грани сыграть. Ещё кого-то взяли, смотрим, уже 11 выиграли из 13, что-то такое. Потом в плей-офф попадаем, делаем этот результат.

У меня такая мысль была: я в плей-офф вхожу как лидер команды, а в плей-офф не играю. Время падает, в большинстве я не играю. Та же история — мой последний контракт, последний год», — сказал Фёдоров в подкасте «Пари с Ларионовым» на «Кинопоиске».