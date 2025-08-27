«Финнов боялись». Сергей Фёдоров — о чемпионате мира 2008 года

Трёхкратный обладатель Кубка Стэнли и член Зала хоккейной славы Сергей Фёдоров заявил, что на чемпионате мира по хоккею 2008 года сборная России боялась играть с финской сборной. В полуфинальном матче российская сборная одержала уверенную победу со счётом 4:0.

«Ровно, в принципе, играли. Финнов боялись, я сейчас вспоминаю. Как-то сборная не могла их обыграть, не знаю. У меня такое впечатление сложилось, тренеры об этом говорили. В общем, 5:1 или 5:0 прошли финнов (4:0. — Прим. «Чемпионата») и играем ровно», — сказал Фёдоров в подкасте «Пари с Ларионовым» на «Кинопоиске».

В финале турнира Россия обыграла Канаду в драматичном матче со счётом 5:4 в овертайме и впервые за 15 лет стала чемпионом мира.