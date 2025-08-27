«Финнов боялись». Сергей Фёдоров — о чемпионате мира 2008 года
Трёхкратный обладатель Кубка Стэнли и член Зала хоккейной славы Сергей Фёдоров заявил, что на чемпионате мира по хоккею 2008 года сборная России боялась играть с финской сборной. В полуфинальном матче российская сборная одержала уверенную победу со счётом 4:0.
ЧМ-2008 . 1/2 финала
16 мая 2008, пятница. 21:00 МСК
Россия
Окончен
4 : 0
Финляндия
1:0 Фёдоров (Сёмин, Овечкин) – 13:41 (5x5) 2:0 Зарипов (Марков, Зиновьев) – 23:44 (5x5) 3:0 Морозов (Никулин, Зиновьев) – 52:15 (5x4) 4:0 Сушинский (Терещенко) – 57:56 (en)
«Ровно, в принципе, играли. Финнов боялись, я сейчас вспоминаю. Как-то сборная не могла их обыграть, не знаю. У меня такое впечатление сложилось, тренеры об этом говорили. В общем, 5:1 или 5:0 прошли финнов (4:0. — Прим. «Чемпионата») и играем ровно», — сказал Фёдоров в подкасте «Пари с Ларионовым» на «Кинопоиске».
В финале турнира Россия обыграла Канаду в драматичном матче со счётом 5:4 в овертайме и впервые за 15 лет стала чемпионом мира.
