Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Гендиректор «Динамо» — о Гусеве: действовали строго в рамках регламента. Недовольных нет

Гендиректор «Динамо» — о Гусеве: действовали строго в рамках регламента. Недовольных нет
Аудио-версия:
Комментарии

Генеральный директор московского «Динамо» Сергей Сушко высказался о продлении контракта с нападающим Никитой Гусевым. Изначально с форвардом был подписан пробный контракт.

«В первую очередь хочется поблагодарить организаторов, которые пригласили нас на этот турнир. Всегда отличная организация, много зрителей и интересная борьба. Огромная благодарность лично Андрею Николишину за этот турнир. Это уже такое соревнование, где показывают хоккей. Приближённый к тому, что будет в регулярке.

Спасибо огромное, что акцентируете на этом внимание. Но я хочу сказать, что мы действовали строго в рамках регламента. У нас завершены практически все подписания. Под потолком зарплат остаётся место. Его немного, но оно ещё есть. Что касается Никиты Гусева, то хочу ещё раз повториться, что результат любых договорённостей в любом виде спорта и любой сфере деятельности заключается в том, чтобы обе стороны остались довольны. Никита доволен, клуб доволен, а недовольных нет. Мы действовали по регламенту и в интересах клуба, а ситуация с Артёмом Михеевым не имеет к этому никакого отношения», — передаёт слова Сушко корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.

Материалы по теме
«Это менеджерский ход». Президент КХЛ — о просмотровом контракте Гусева с «Динамо»
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android