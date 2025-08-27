Гендиректор «Динамо» — о Гусеве: действовали строго в рамках регламента. Недовольных нет

Генеральный директор московского «Динамо» Сергей Сушко высказался о продлении контракта с нападающим Никитой Гусевым. Изначально с форвардом был подписан пробный контракт.

«В первую очередь хочется поблагодарить организаторов, которые пригласили нас на этот турнир. Всегда отличная организация, много зрителей и интересная борьба. Огромная благодарность лично Андрею Николишину за этот турнир. Это уже такое соревнование, где показывают хоккей. Приближённый к тому, что будет в регулярке.

Спасибо огромное, что акцентируете на этом внимание. Но я хочу сказать, что мы действовали строго в рамках регламента. У нас завершены практически все подписания. Под потолком зарплат остаётся место. Его немного, но оно ещё есть. Что касается Никиты Гусева, то хочу ещё раз повториться, что результат любых договорённостей в любом виде спорта и любой сфере деятельности заключается в том, чтобы обе стороны остались довольны. Никита доволен, клуб доволен, а недовольных нет. Мы действовали по регламенту и в интересах клуба, а ситуация с Артёмом Михеевым не имеет к этому никакого отношения», — передаёт слова Сушко корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.