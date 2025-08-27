Скидки
«У нас будет выше темп, гарантирую». Фёдоров — о разговоре с Быковым в финале ЧМ-2008

Трёхкратный обладатель Кубка Стэнли и член Зала хоккейной славы Сергей Фёдоров рассказал о разговоре с главным тренером сборной России Вячеславом Быковым в финале ЧМ-2008. Напомним, национальная команда России победила в финале канадцев со счётом 5:4 ОТ.

ЧМ-2008 . Финал
18 мая 2008, воскресенье. 21:00 МСК
Россия
Окончен
5 : 4
ОТ
Канада
1:0 Сёмин (Овечкин, Фёдоров) – 01:23 (5x5)     1:1 Бёрнс (Рой, Грин) – 03:54 (5x5)     1:2 Куниц – 09:17 (5x5)     1:3 Бёрнс (Сан-Луи, Хитли) – 14:51 (5x3)     2:3 Сёмин (Корнеев, Марков) – 21:14 (5x4)     2:4 Хитли (Гецлаф) – 29:56 (5x5)     3:4 Терещенко (Сёмин, Тютин) – 48:55 (5x5)     4:4 Ковальчук (Прошкин, А. Радулов) – 54:46 (5x5)     5:4 Ковальчук (Фёдоров, Овечкин) – 62:42 (4x3)    

«Финал. Канадцы к нам приезжают, там нет кондиционера в этом дворце, мы игр семь привыкали к этой жаре. Но эти мысли позже уже приходят. И вот такая ситуация: 2:4 горим в одну калитку, ничего не можем. Меня — можно скажу, как их называл? — гиббоны — это Сашка [Овечкин] и Сашка [Сёмин] — начинают на скамейке: «Папа Федс, скажи: давай в три» (смеётся). Прям вот так, весь второй период горим, ни ритма, ничего. Мы понимаем, что в три [звена] — другой темп и так далее. Говорю: «Да подождите вы». Как игрок думаю — правильное решение, неправильное. Доля секунды, ты идёшь играть.

Выходим, 2:4, кисло, ничего не понятно, что делать. Стадион орёт, канадцы прут, играют, как будто нас вообще нет. Посидел пять минут, потом пошёл в тренерскую. Говорю: «Аркадьич, давай перейдём в три звена, у нас будет выше темп, я тебе гарантирую». Повернулся да пошёл…

Одна мысль: я знал, что наш темп будет выше их. Зная Хичкока, который у меня был тренером в «Коламбусе», — он никогда в три не будет играть, хоть стой, хоть падай. Он в четыре будет долбить эту тему постоянно. Такой своеобразный был в этом плане тренер. Я не знал, примут Аркадьич и Владимирович эти решения или нет. Ребятам сказал: «2:4, мы забыли счёт, у нас 20 минут, будем играть». А дальше было реально в руках тренерского штаба, я не знал, как они поступят», — сказал Фёдоров в подкасте «Пари с Ларионовым» на «Кинопоиске».

