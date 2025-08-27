Директор «Спартака» — о селекции: те, кто есть на рынке, нас не устраивают. Нужен защитник

Спортивный директор «Спартака» Роман Беляев рассказал о селекционной работе красно-белых в межсезонье.

«Рассчитываем войти в сезон тем составом, которым обладаем сейчас. Но планы по укреплению остаются. Они у нас были и на межсезонье, но так получилось, что несколько серьёзных игроков не доехали до нас в межсезонье. Те, кто сейчас есть на рынке, нас не устраивают.

Посмотрим, что будет в ближайшее время и кто появится на иностранном рынке, ведь у нас ещё есть одна легионерская позиция. Да, мы понимаем, что вратарская и атакующая линии у нас укомплектованы, но в оборону нам нужен один хороший защитник для игры в первой-второй парах. Думаю, что все участники турнира испытывают примерно те же проблемы при поиске игроков», — передаёт слова Беляева корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.