ХК «Торпедо» продлил контракт с 19-летним нападающим Андреем Крутовым

Хоккейный клуб «Торпедо» продлил контракт с 19-летним нападающим Андреем Крутовым. Новое соглашение рассчитано до конца сезона-2026/2027. Об этом сообщает пресс-служба нижегородского клуба.

В минувшем сезоне форвард суммарно провёл 74 игры за команды системы «Торпедо», заработав в них 42 (28+14) очка. В рамках Континентальной хоккейной лиги КХЛ отличился уже во втором матче и суммарно забросил четыре шайбы в 12 проведённых встречах.

«Торпедо» начнёт сезон-2025/2026 домашним матчем с «Салаватом Юлаевым» 6 сентября.

Ранее в ХК «Торпедо» определились с капитаном и ассистентами на сезон-2025/2026. С капитанской нашивкой в нижегородской команде грядущий сезон начнёт вернувшийся в команду нападающий Алексей Кручинин.