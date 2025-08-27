Тренер минского «Динамо» поделился ожиданиями от предстоящего рекорда Вадима Шипачёва

Ассистент главного тренера минского «Динамо» Андрей Михалёв ответил на вопрос про ожидания представителей белорусского клуба от предстоящего юбилея Вадима Шипачёва, который в новом сезоне КХЛ должен разменять отметку в 1 тыс. очков в лиге. Сейчас в активе российского форварда 980 очков за карьеру в КХЛ.

«Ни у тренерского штаба, ни у команды ажиотажа нет. Думаю, Вадим — опытный игрок, он и в прошлом сезоне доказал, что справился с этим. Как только это [юбилей] наступит, будем рады», — передаёт слова Михалёва корреспондент «Чемпионата» Тамара Харинская.

