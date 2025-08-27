Скидки
Хоккей Новости

Тренер минского «Динамо» — о Фукале и Демченко: непонятно, кто будет первым номером

Тренер минского «Динамо» — о Фукале и Демченко: непонятно, кто будет первым номером
Ассистент главного тренера минского «Динамо» Андрей Михалёв рассказал о конкуренции между Заком Фукале и Василием Демченко за пост первого номера в белорусском клубе.

«Мы провели свой домашний турнир. Скажу, что сейчас [ситуация] 50 на 50. То есть ещё непонятно, кто будет первым номером», — передаёт слова Михалёва корреспондент «Чемпионата» Тамара Харинская.

Напомним, минское «Динамо» новый сезон Континентальной хоккейной лиги начнёт гостевой встречей со «Спартаком» в Москве 9 сентября.

Ранее Андрей Михалёв ответил на вопрос про ожидания представителей белорусского клуба от предстоящего юбилея Вадима Шипачёва, который в новом сезоне КХЛ должен разменять отметку в 1 тыс. очков в лиге.

