Тренер минского «Динамо» — о Фукале и Демченко: непонятно, кто будет первым номером

Ассистент главного тренера минского «Динамо» Андрей Михалёв рассказал о конкуренции между Заком Фукале и Василием Демченко за пост первого номера в белорусском клубе.

«Мы провели свой домашний турнир. Скажу, что сейчас [ситуация] 50 на 50. То есть ещё непонятно, кто будет первым номером», — передаёт слова Михалёва корреспондент «Чемпионата» Тамара Харинская.

Напомним, минское «Динамо» новый сезон Континентальной хоккейной лиги начнёт гостевой встречей со «Спартаком» в Москве 9 сентября.

Ранее Андрей Михалёв ответил на вопрос про ожидания представителей белорусского клуба от предстоящего юбилея Вадима Шипачёва, который в новом сезоне КХЛ должен разменять отметку в 1 тыс. очков в лиге.