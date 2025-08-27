Скидки
Главная Хоккей Новости

«Локомотив» обменял канадского защитника Холлоуэлла в «Ладу»

«Локомотив» обменял канадского защитника Холлоуэлла в «Ладу»
Комментарии

Агент Сергей Исаков, представляющий интересы канадского защитника Мака Холлоуэлла, рассказал, что ярославский «Локомотив» обменял игрока в тольяттинскую «Ладу».

«Мак Холлоуэлл продолжит карьеру в «Ладе», сегодня стороны провели обмен между Ярославлем и Тольятти», — сказал Исаков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.

Практически всю карьеру игрок обороны провёл в Американской хоккейной лиге, выступая за фарм-клуб «Торонто Мэйпл Лифс». На его счету в АХЛ 244 встречи, в которых Холлоуэлл набрал 136 (14+122) очков. В Национальной хоккейной лиге Мак провёл шесть матчей за «Лифс», отдав две передачи.

Последние два сезона защитник играл в АХЛ за фармы «Нью-Йорк Рейнджерс» и «Питтсбург Пингвинз».

