Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Защитник Илья Карпухин продолжит карьеру в «Ак Барсе»

Защитник Илья Карпухин продолжит карьеру в «Ак Барсе»
Комментарии

Защитник Илья Карпухин стал игроком казанского «Ак Барса». Контракт с 27-летним игроком обороны рассчитан до конца сезона-2025/2026. Об этом сообщает пресс-служба казанского клуба.

Сезон-2024/2025 26-летний игрок обороны начинал в «Тракторе», но 27 декабря был обменян в СКА на Василия Глотова. За петербургский клуб он провёл 29 матчей в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги, отметившись 9 (5+4) очками. В плей-офф на счету Карпухина шесть игр и два очка — один гол и одна результативная передача.

Всего за карьеру в Континентальной хоккейной лиге Карпухин сыграл 416 встреч, в которых забросил 28 шайб и отдал 69 голевых передач.

Материалы по теме
Официально
СКА объявил об уходе защитника Ильи Карпухина
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android