Защитник Илья Карпухин продолжит карьеру в «Ак Барсе»

Защитник Илья Карпухин стал игроком казанского «Ак Барса». Контракт с 27-летним игроком обороны рассчитан до конца сезона-2025/2026. Об этом сообщает пресс-служба казанского клуба.

Сезон-2024/2025 26-летний игрок обороны начинал в «Тракторе», но 27 декабря был обменян в СКА на Василия Глотова. За петербургский клуб он провёл 29 матчей в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги, отметившись 9 (5+4) очками. В плей-офф на счету Карпухина шесть игр и два очка — один гол и одна результативная передача.

Всего за карьеру в Континентальной хоккейной лиге Карпухин сыграл 416 встреч, в которых забросил 28 шайб и отдал 69 голевых передач.