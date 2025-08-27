Денисов: тренерский штаб ЦСКА приносит результат. Тут не может быть никаких вопросов

Спортивный директор ЦСКА Денис Денисов высказался о тренерском штабе армейского клуба во главе с Игорем Никитиным.

«Что касается данного турнира [Кубка мэра Москвы], то хоккейный клуб ЦСКА — постоянный участник этого соревнования. Организация всегда на высшем уровне. Сейчас уже наступил занавес предсезонки. Можно сказать, что Кубок мэра Москвы — это последние штрихи перед сезоном. Такое плавное перетекание в сезон.

У нас уже прошла клубная пресс-конференция перед стартом сезона, но давайте расскажу вкратце ещё раз. Предсезонка прошла. Оценивать её итог буду не я, а общественность. И оценивать будут спортивный результат. Что касается тренеров, то, безусловно, мы рады приходу такого штаба. Тренерский штаб у нас опытный и солидный, приносит результат. Поэтому тут не может быть никаких вопросов.

С тренерским штабом были согласованы кандидатуры всех новичков клуба. Все игроки были взяты в команду на определённые роли. Все понимают, кто и для чего нужен. Надеюсь, наша работа принесёт плоды», — передаёт слова Денисова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.