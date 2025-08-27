Скидки
В «Торпедо» рассказали, когда должен пройти первый матч на новой арене в Нижнем Новгороде

Генеральный директор нижегородского «Торпедо» Евгений Забуга рассказал о ходе строительства новой арены клуба.

«По нашему прогнозу, введение арены в эксплуатацию и проведение матча-открытия запланировано до конца этого календарного года. Для себя определились, что проведём этот матч, когда будем полностью уверены, что организационно с точки зрения всех мер безопасности мы будем готовы запустить все 12,5 тыс. зрителей на арену. Каждый день более 1 тыс. сотрудников нашего генерального подрядчика находятся на арене. Она ежедневно становится всё лучше и интереснее», — передаёт слова Забуги корреспондент «Чемпионата» Тамара Харинская.

