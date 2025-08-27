Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

В «Ак Барсе» оценили подписание контракта с Ильёй Карпухиным

В «Ак Барсе» оценили подписание контракта с Ильёй Карпухиным
Комментарии

Генеральный менеджер «Ак Барса» Марат Валиуллин прокомментировал подписание контракта с защитником Ильёй Карпухиным.

«Карпухин — разносторонний защитник и командный игрок, готовый блокировать броски, вступаться за партнёров и жёстко играть на пятаке. Он хорошо знаком тренерскому штабу, понимает требования к игрокам обороны, при этом уже обладает солидным опытом на уровне КХЛ. Считаем, что его переход повысит конкуренцию и добавит глубины составу. Сезон длинный, травмы и трансферы могут изменить защитную линию, Илья поможет нам в этих ситуациях», — приводит слова Валиуллина пресс-служба «Ак Барса».

Материалы по теме
Официально
Защитник Илья Карпухин продолжит карьеру в «Ак Барсе»
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android