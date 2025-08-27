В «Ак Барсе» оценили подписание контракта с Ильёй Карпухиным

Генеральный менеджер «Ак Барса» Марат Валиуллин прокомментировал подписание контракта с защитником Ильёй Карпухиным.

«Карпухин — разносторонний защитник и командный игрок, готовый блокировать броски, вступаться за партнёров и жёстко играть на пятаке. Он хорошо знаком тренерскому штабу, понимает требования к игрокам обороны, при этом уже обладает солидным опытом на уровне КХЛ. Считаем, что его переход повысит конкуренцию и добавит глубины составу. Сезон длинный, травмы и трансферы могут изменить защитную линию, Илья поможет нам в этих ситуациях», — приводит слова Валиуллина пресс-служба «Ак Барса».