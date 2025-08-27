«Ак Барс» — топ-клуб во всём». Карпухин — о контракте с казанским клубом

Защитник Илья Карпухин прокомментировал подписание контракта с «Ак Барсом». Соглашение рассчитано до конца сезона-2025/2026.

«Очень рад присоединиться к команде с такой историей. «Ак Барс» — топ-клуб во всём, он всегда борется за высокие места, а Казань — классный город, в котором приятно играть. Мы знакомы со всем тренерским штабом, уже работали вместе, поэтому адаптация к новой команде должна пройти быстро. На льду готов делать всё возможное, чтобы помогать команде. Могу пообещать, что точно не буду равнодушным и отдавать себя в каждой игре», — приводит слова Карпухина пресс-служба «Ак Барса».