Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

«Ак Барс» — топ-клуб во всём». Карпухин — о контракте с казанским клубом

«Ак Барс» — топ-клуб во всём». Карпухин — о контракте с казанским клубом
Комментарии

Защитник Илья Карпухин прокомментировал подписание контракта с «Ак Барсом». Соглашение рассчитано до конца сезона-2025/2026.

«Очень рад присоединиться к команде с такой историей. «Ак Барс» — топ-клуб во всём, он всегда борется за высокие места, а Казань — классный город, в котором приятно играть. Мы знакомы со всем тренерским штабом, уже работали вместе, поэтому адаптация к новой команде должна пройти быстро. На льду готов делать всё возможное, чтобы помогать команде. Могу пообещать, что точно не буду равнодушным и отдавать себя в каждой игре», — приводит слова Карпухина пресс-служба «Ак Барса».

Материалы по теме
В «Ак Барсе» оценили подписание контракта с Ильёй Карпухиным
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android