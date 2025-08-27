В «Шанхае» объяснили, как намерены заполнять арену почти на 24 тыс. зрителей в Петербурге

Генеральный менеджер «Шанхай Дрэгонс» Игорь Варицкий рассказал, как клуб планирует решать проблемы с посещаемостью на «СКА Арене», которая официально вмещает 23 996 зрителей.

«Условия на арене прекрасные. Тренерский штаб и ребята очень были удивлены. Даже главный тренер, который работал в Северной Америке, остался под впечатлением. Заполняемость арены зависит от того, как мы будем играть. Если будем [хорошо] выступать — зрители придут. Вчера на открытой тренировке было порядка тысячи болельщиков. И журналистов было больше, чем здесь», — передаёт слова Варицкого корреспондент «Чемпионата» Тамара Харинская.