Нападающий Иван Рябкин подписал контракт новичка с «Каролиной»

Российский нападающий Иван Рябкин подписал трёхлетний контракт новичка с «Каролиной Харрикейнз», сообщает пресс-служба «ураганов». На уровне НХЛ Рябкин будет получать $ 775 тыс. в сезоне-2025/2026, $ 850 тыс. — в сезоне-2026/2027 и $ 895 тыс. — в сезоне-2027/2028. На уровне АХЛ его зарплата составит $ 85 тыс. за каждый из трёх сезонов, также предусмотрены подписные бонусы в размере $ 235 тыс.

Напомним, Рябкин был выбран «Каролиной Харрикейнз» во втором раунде под общим 62-м номером. 31 декабря прошлого года Иван расторг контракт с московским «Динамо» по собственному желанию из-за намерения попробовать свои силы в Северной Америке, после чего выступал за «Маскегон Ламберджекс» в главной юниорской лиге США (USHL), где провёл 25 матчей (с учётом плей-офф) и набрал 44 (26+18) очка.