В «Торпедо» рассказали, планирует ли клуб подписывать новичков до старта сезона КХЛ

Генеральный директор нижегородского «Торпедо» Евгений Забуга рассказал, что до старта регулярного чемпионата клуб может подписать контракт с новичком.

«Да, у нас возможно одно подписание до старта чемпионата, которое сейчас обсуждается. Что касается селекции, то здесь ответ всегда один — до 25 января, до дедлайна, у нас есть простор для манёвра», — передаёт слова Забуги корреспондент «Чемпионата» Тамара Харинская.

Напомним, нижегородское «Торпедо» начнёт сезон-2025/2026 Континентальной хоккейной лиги домашним матчем с «Салаватом Юлаевым» 6 сентября.

