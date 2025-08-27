Скидки
Хоккей Новости

Николишин назвал причину, по которой «Локомотив» не приехал на Кубок мэра Москвы — 2025

Николишин назвал причину, по которой «Локомотив» не приехал на Кубок мэра Москвы — 2025
Комментарии

Президент Федерации хоккея Москвы Андрей Николишин сообщил, что действующий обладатель Кубка Гагарина ярославский «Локомотив» мог принять участие в Кубке мэра Москвы — 2025. Но команда Боба Хартли отправилась на предсезонный турнир в Омск, организаторы которого быстрее договорились с железнодорожниками об их участии в Кубке Блинова.

«Мы их [«Локомотив»] приглашали. Но, к сожалению — и это наша вина, — сделали это чуть-чуть с опозданием, а они уже договорились с Омском», — передаёт слова Николишина корреспондент «Чемпионата» Тамара Харинская.

Напомним, на турнире в Омске «Кубок Блинова» «Локомотив» занял третье место.

