Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Директор «Торпедо»: это межсезонье, как художественное произведение. Такого 10 лет не было

Директор «Торпедо»: это межсезонье, как художественное произведение. Такого 10 лет не было
Комментарии

Генеральный директор нижегородского «Торпедо» Евгений Забуга поделился своими эмоциями от нынешнего межсезонья в Континентальной хоккейной лиге.

«Это межсезонье — как художественное произведение. Такого накала, такой драматургии, которые демонстрируют клубы в это межсезонье в КХЛ, в последние 10 лет точно не было», — передаёт слова Забуги корреспондент «Чемпионата» Тамара Харинская.

Напомним, нижегородское «Торпедо» начнёт сезон-2025/2026 Континентальной хоккейной лиги домашним матчем с «Салаватом Юлаевым» 6 сентября.

Ранее Евгений Забуга рассказал, что до старта регулярного чемпионата клуб может подписать контракт с новичком.

Материалы по теме
В «Торпедо» рассказали, планирует ли клуб подписывать новичков до старта сезона КХЛ
Материалы по теме
Как КХЛ реагирует на безумства межсезонья? Президент лиги всё рассказал
Как КХЛ реагирует на безумства межсезонья? Президент лиги всё рассказал
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android