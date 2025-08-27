Директор «Торпедо»: это межсезонье, как художественное произведение. Такого 10 лет не было

Генеральный директор нижегородского «Торпедо» Евгений Забуга поделился своими эмоциями от нынешнего межсезонья в Континентальной хоккейной лиге.
«Это межсезонье — как художественное произведение. Такого накала, такой драматургии, которые демонстрируют клубы в это межсезонье в КХЛ, в последние 10 лет точно не было», — передаёт слова Забуги корреспондент «Чемпионата» Тамара Харинская.
Напомним, нижегородское «Торпедо» начнёт сезон-2025/2026 Континентальной хоккейной лиги домашним матчем с «Салаватом Юлаевым» 6 сентября.
Ранее Евгений Забуга рассказал, что до старта регулярного чемпионата клуб может подписать контракт с новичком.