Директор «Торпедо»: это межсезонье, как художественное произведение. Такого 10 лет не было

Генеральный директор нижегородского «Торпедо» Евгений Забуга поделился своими эмоциями от нынешнего межсезонья в Континентальной хоккейной лиге.

«Это межсезонье — как художественное произведение. Такого накала, такой драматургии, которые демонстрируют клубы в это межсезонье в КХЛ, в последние 10 лет точно не было», — передаёт слова Забуги корреспондент «Чемпионата» Тамара Харинская.

Напомним, нижегородское «Торпедо» начнёт сезон-2025/2026 Континентальной хоккейной лиги домашним матчем с «Салаватом Юлаевым» 6 сентября.

Ранее Евгений Забуга рассказал, что до старта регулярного чемпионата клуб может подписать контракт с новичком.