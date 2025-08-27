Скидки
«Я вошёл вообще голый». Сергей Фёдоров рассказал, как адаптировался к тренерской работе

Комментарии

Трёхкратный обладатель Кубка Стэнли и член Зала хоккейной славы Сергей Фёдоров рассказал, как адаптировался к тренерской работе в начале карьеры наставника.

«Первые три-шесть месяцев решали проблемы по ходу их поступления. Был творческий процесс у меня в голове. Если для игрока, много не поменялось. Для меня это был, наверное, самый сложный вопрос: «Что я могу дать в данной ситуации?» (улыбается). Но хватило опыта. Что-то брать от кого-то мне было сложно, мне самому надо было устаканиться, что я тренер. Например, установки делать, разборы игр, научиться работать на этом компьютере и так далее. Много деталей.

Но я вошёл вообще, можно сказать, голый. Я ни к чему этому вообще не был готов. Поэтому это было очень волнительно, стресс через край присутствовал. Удалось сохранить спокойствие внутри коллектива, что мы будем работать по намеченному плану, плюс какие-то нюансы. Вначале они были не суперзаметные, потом чуть больше. И все видели, на мой взгляд, результат того, что мы чуть-чуть меняем», — сказал Фёдоров в подкасте «Пари с Ларионовым» на «Кинопоиске».

«У нас будет выше темп, гарантирую». Фёдоров — о разговоре с Быковым в финале ЧМ-2008
Все новости

