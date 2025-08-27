Сергей Фёдоров: это время надо использовать, и, если нас допустят, просто всех разорвать

Трёхкратный обладатель Кубка Стэнли и член Зала хоккейной славы Сергей Фёдоров высказался об отстранении российских спортсменов от международных соревнований.

«Все прекрасно понимают, что это абсолютно несправедливо. Но так всегда было, бог знает, с каких времён. В плане спорта это несправедливо. Ехать, не ехать, с флагом, с гимном — все мы прекрасно хотим, чтобы мы ехали и с флагом, и с гимном. Но если нет такой возможности по каким-то причинам, которые не касаются того, что ты делаешь, пусть решает каждый сам. И дальше, как всегда было, поэтому мы одержали победы в Великой Отечественной войне, так и сейчас, нас изолировали — ну и что? У нас достаточно есть катков, тренеров, есть лига, она развивается, кто бы что не говорил: то плохо, это плохо. Мы развиваемся. Без шишек и углов ничего никогда не будет.

Я всегда считал для себя, что это время надо как-то использовать полезно и развивать то, что у нас есть. Нет международных игр — ничего страшного, у нас есть международные команды, в каждой команде КХЛ есть международные игроки. Усиляют нашу лигу? Я считаю, да. Есть иностранные тренеры. Этот сегмент надо в той или иной мере поддерживать. Не обязательно 50%, можно и 10-20. Но я считаю, что это надо использовать. Да, мы попали в такую ситуацию, и, если нас допустят на международную арену, просто всех разорвать. Что, я уверен, и будет. Потому что мы приедем с эмоциями совершенно другими после нашей победы здесь», — сказал Фёдоров в подкасте «Пари с Ларионовым» на «Кинопоиске».