Двукратный обладатель Кубка Гагарина спрогнозировал, сколько очков наберёт Голдобин за СКА

Двукратный обладатель Кубка Гагарина Сергей Коньков поделился ожиданиями от игры нападающего Николая Голдобина за СКА и спрогнозировал, сколько очков форвард наберёт в сезоне за армейский клуб.

«Вряд ли из-за того, что Ларионов и Голдобин знают друг друга давно, Николай расслабится в СКА. Это же не курорт, чтобы расслабляться. СКА — серьёзная организация, ставящая высокие задачи. Никто не позволит игрокам выступать вполсилы. Николай, руководство и тренерский штаб заинтересованы, чтобы игрок проявил все свои способности.

Не будет такого, чтобы в профессиональном спорте кто-то расслабился. Считаю, что тут будет подготовка, которая позволит Голдобину выйти на рубеж в 70-80 очков за сезон. Он способен это сделать. Способен ли на 90? Чтобы такую статистику получить, нужна определённая химия в звене. Должны быть партнёры, которые с полуслова понимают друг друга. Я считаю, что он покажет классный сезон и напряжётся», — сказал Коньков.

Президент КХЛ Морозов подробно высказался о переходе Николая Голдобина в СКА
