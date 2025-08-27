Защитник Мак Холлоуэлл перешёл в «Ладу» в результате обмена с «Локомотивом»

Хоккейные клубы «Лада» и «Локомотив» совершили сделку. В обмен на денежную компенсацию в тольяттинский клуб перешёл 26-летний канадский защитник Мак Холлоуэлл. Односторонний контракт с игроком рассчитан до конца сезона-2025/2026. Об этом сообщает пресс-служба тольяттинского клуба. Напомним, ранее об этом сообщал «Чемпионат».

Отметим, что защитник покинул «Локомотив», не сыграв за ярославскую команду ни одного официального матча.

Практически всю карьеру игрок обороны провёл в Американской хоккейной лиге, выступая за фарм-клуб «Торонто Мэйпл Лифс». На его счету в АХЛ 244 встречи, в которых Холлоуэлл набрал 136 (14+122) очков. В Национальной хоккейной лиге Мак провёл шесть матчей за «Лифс», отдав две передачи.

Последние два сезона защитник играл в АХЛ за фармы «Нью-Йорк Рейнджерс» и «Питтсбург Пингвинз».