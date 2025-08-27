Скидки
Главная Хоккей Новости

Евгений Кузнецов вместе с Владимиром Ткачёвым посетили матч «Металлурга»

Евгений Кузнецов вместе с Владимиром Ткачёвым посетили матч «Металлурга»
Комментарии

Нападающий Евгений Кузнецов вместе с форвардом «Металлурга» Владимиром Ткачёвым посетили матч магнитогорского клуба с командой ВХЛ «Магнитка». Отметим, что во встрече идёт третий период, счёт 2:0 в пользу «Магнитки».

27 августа 2025, среда. 17:00 МСК
Металлург Мг
Магнитогорск
Окончен
2 : 3
Б
Магнитка
Магнитогорск
0:1 Фурса (Серазетдинов, Ковгореня) – 07:02 (5x5)     0:2 Мастрюков (Михнин, Болтанов) – 41:34 (5x4)     1:2 Куричев (Грасс, Нечаев) – 47:12 (5x5)     2:2 Тютнев (Паливко, Осипович) – 56:53 (5x4)     2:3 Фурса – 65:00    

В минувшем сезоне 33-летний нападающий выступал за СКА. В прошлом регулярном сезоне КХЛ Кузнецов провёл лишь 39 матчей из-за различных травм и набрал 37 (12+25) очков. Напомним, Евгений выступал в НХЛ за «Вашингтон Кэпиталз» с 2014 по 2024 год и стал в его составе обладателем Кубка Стэнли.

29-летний Ткачёв пропустил бо́льшую часть прошлого сезона из-за травмы. Он провёл за «Авангард» в КХЛ-2024/2025 17 матчей, в которых забросил четыре шайбы и сделал 11 результативных передач. В межсезонье «Авангард» расторг долгосрочный контракт с Ткачёвым. 28 июля форвард перешёл в «Металлург».

