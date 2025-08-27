Евгений Кузнецов вместе с Владимиром Ткачёвым посетили матч «Металлурга»

Нападающий Евгений Кузнецов вместе с форвардом «Металлурга» Владимиром Ткачёвым посетили матч магнитогорского клуба с командой ВХЛ «Магнитка». Отметим, что во встрече идёт третий период, счёт 2:0 в пользу «Магнитки».
В минувшем сезоне 33-летний нападающий выступал за СКА. В прошлом регулярном сезоне КХЛ Кузнецов провёл лишь 39 матчей из-за различных травм и набрал 37 (12+25) очков. Напомним, Евгений выступал в НХЛ за «Вашингтон Кэпиталз» с 2014 по 2024 год и стал в его составе обладателем Кубка Стэнли.
29-летний Ткачёв пропустил бо́льшую часть прошлого сезона из-за травмы. Он провёл за «Авангард» в КХЛ-2024/2025 17 матчей, в которых забросил четыре шайбы и сделал 11 результативных передач. В межсезонье «Авангард» расторг долгосрочный контракт с Ткачёвым. 28 июля форвард перешёл в «Металлург».
- 27 августа 2025
-
19:35
-
19:18
-
18:55
-
18:37
-
18:23
-
18:13
-
17:49
-
17:40
-
17:21
-
17:15
-
17:10
-
16:59
-
16:53
-
16:43
-
16:41
-
16:36
-
16:31
-
16:29
-
16:26
-
16:21
-
16:17
-
16:15
-
16:14
-
16:08
-
16:00
-
15:55
-
15:54
-
15:43
-
15:31
-
15:26
-
15:22
-
15:17
-
14:51
-
14:30
-
14:15