Евгений Кузнецов вместе с Владимиром Ткачёвым посетили матч «Металлурга»

Нападающий Евгений Кузнецов вместе с форвардом «Металлурга» Владимиром Ткачёвым посетили матч магнитогорского клуба с командой ВХЛ «Магнитка». Отметим, что во встрече идёт третий период, счёт 2:0 в пользу «Магнитки».

В минувшем сезоне 33-летний нападающий выступал за СКА. В прошлом регулярном сезоне КХЛ Кузнецов провёл лишь 39 матчей из-за различных травм и набрал 37 (12+25) очков. Напомним, Евгений выступал в НХЛ за «Вашингтон Кэпиталз» с 2014 по 2024 год и стал в его составе обладателем Кубка Стэнли.

29-летний Ткачёв пропустил бо́льшую часть прошлого сезона из-за травмы. Он провёл за «Авангард» в КХЛ-2024/2025 17 матчей, в которых забросил четыре шайбы и сделал 11 результативных передач. В межсезонье «Авангард» расторг долгосрочный контракт с Ткачёвым. 28 июля форвард перешёл в «Металлург».